موسكو تتجه لتحطيم رقم قياسي لسماكة الثلوج سجل في عام 1956... فيديو وصور

تتجه العاصمة الروسية لتحطيم رقم قياسي في ارتفاع الثلج والذي تم تسجيله في عام 1950 في المدينة، حين وصلت سماكة الثلوج لـ56 سنتيمتر.

وقال ميخائيل ليوس، الخبير في مركز فوبوس للطقس "في موسكو، 56 سم، هذه أعلى قيمة منذ بداية هذا الشتاء، وكانت آخر مرة تساقطت فيها الثلوج بكثرة في موسكو في مارس 2013. ومن الممكن تماما أن نحطم الرقم القياسي في 13 فبراير بالنسبة للارتفاع من الغطاء الجليدي في موسكو والذي يبلغ 60 سنتيمترا وتم تركيبه عام 1956".

Пробки в Москве к 8 утра опять достигли 9 баллов. А снег все идет...#Moscow pic.twitter.com/filNGbmJ75 — Щучинский вестник (@incoming_by) February 13, 2021

مضيفا أن ارتفاع الثلج في منطقة نيمتشينكوف، في ضواحي موسكو قد وصلت لـ 71 سنتيمترا.

© Sputnik . Alexey Maishev عاصفة ثلجية تضرب موسكو

هذا وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الحركة شبه مشلولة على الخط الدائري للعاصمة، بسبب كميات الثلج المتساقطة والتي تسببت بأزمة مرورية خانقة.

© Sputnik . Evgeny Odinokov عاصفة ثلجية في موسكو

يذكر أن تساقط الثلوج بشكل قياسي بدأ في موسكو ليلة الجمعة، وبحلول الصباح كانت المدينة في ازدحام مروري.