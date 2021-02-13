تويتر يحجب حساب الوفد الروسي في محادثات فيينا

حجبت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الحساب الرسمي للوفد الروسي في محادثات فيينا حول قضايا الأمن والحد من الأسلحة.

وكتب رئيس الوفد، قسطنطين غافريلوف، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" :"ما هي الأسباب؟ وليس هو موقف روسيا المختلف في تقييم الوضع السياسي الراهن في أوروبا الذي تم عرضه أثناء ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية ؟".

— Konstantin Gavrilov (@RusGavrilov) February 13, 2021

وأشار غافريلوف أنه تم حظر حساب الوفد أمس الجمعة، واصفا حجب الحسابات الرسمية التي تعكس الموقف المبدئي للدول، بأنها رقابة صريحة.

— Konstantin Gavrilov (@RusGavrilov) February 13, 2021

واستذكر غافريلوف بهذا الصدد، مخاطبا خدمة دعم الموقع، قول الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير: "قد أكون مختلفا معك في الرأي، ولكني مستعد للموت دفاعا عن حقك في إبداء رأيك".