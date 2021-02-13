طبيب روسي يكشف طرق تحسين فاعلية لقاح "سبوتنيك V" الروسي

كشف مدير مركز "غامالي" الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبيرغ عن الأمور الواجب اتباعها لضمان عمل اللقاح "سبوتنيك V" بأكبر قدر ممكن من الفاعلية.

ونصح الطبيب الروسي الامتناع عن النشاط البدني المكثف لمدة يومين بعد التطعيم لتكوين استجابة مناعية أفضل للقاح ضد فيروس كورونا.

وقال غينتسبيرغ في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا":

"جسم الإنسان لا يحتوي على ما يكفي من الغلوكوز والسكريات لضمان تكوين الأجسام المضادة وتحمل الجهد العضلي في نفس الوقت".

وأشار غينتسبيرغ إلى أن الشرط الثاني هو اتباع نظام غذائي كامل ومتنوع في فترة ما بعد التطعيم، موضحا أن تكوين الأجسام المضادة عملية تستهلك الطاقة وتتطلب تخليق البروتينات.

وفي الختام نصح غينتسبيرغ الامتناع عن ممارسة العادات السيئة كالتدخين لأنها تقلل جزئيًا من فعالية التطعيم.