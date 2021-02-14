بعد دورها في القضاء على الوباء..."حماية المستهلك الروسية" تراقب وضع "إيبولا" في غينيا

وفي بيان نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية جاء فيه "الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان تبلغ عن تفشي جديد لفيروس إيبولا في جمهورية غينيا، ولا يزال الوضع تحت سيطرة".

هذا وأعلن وزير الصحة في جمهورية غينيا، يوم السبت، وفاة أربعة أشخاص جراء المرض الناجم عن فيروس الإيبولا في منطقة نزريكور جنوب شرق البلاد. وهذه هي الحالات الأولى منذ وباء 2013-2016.

وأشارت الهيئة الى دورها النشط في القضاء على تفشي فيروس إيبولا في غينيا في 2013-2016. ويواصل اختصاصيو المنظمات العلمية في الهيئة اليوم العمل في مركز الأبحاث الروسي الغيني لعلم الأوبئة والوقاية من الأمراض المعدية، ومستشفى في مدينة كينديا، جاهز لاستقبال المرضى.