برلماني روسي يعلق على مطلب رياضي نرويجي حول الرياضيين الروس

علق نائب في البرلمان الروسي دميتري سفيششيف على مطلب رياضي البياثل النرويجي يوهانس ثينجنيس بو بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في المسابقات الرياضية العالمية.

ووفقا لصحيفة "سبورت اكسبريس" أكد البرلماني أن هذا ليس أول تصريح من نوعه للرياضي النرويجي والذي يعرف "بمواقفه المعادية" ضد روسيا.

وقال سفيششيف: "هو أحد أولئك الذين لا يرغبون في مشاركة الرياضيين الروس في الرياضات العالمية".

وأضاف النائب الروسي: "يمكن اعتبار أقواله خواء"، مشيرا إلى أنه وفقا للقواعد، يتمتع جميع الرياضيين بحقوق متساوية.

وفرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الحظر على الرياضيين الروس في كانون الأول / ديسمبر 2020.

ويعني القرار أنه لن يُسمح لروسيا بالمنافسة تحت علمها أو نشيدها أو اسمها في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية 2020 التي أعيد جدولة موعدها إلى العام المقبل، وكذلك دورة الألعاب الشتوية 2022 في الصين. وتستمر القيود المفروضة على الرياضيين الروس حتى ديسمبر 2022.