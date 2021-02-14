كيف قتل فلاح سوفييتي كتيبة ألمانية خلال الحرب العالمية الثانية؟

في فبراير/شباط 1942، وصلت كتيبة من حراس جبال ويرماخت إلى القرية، وتم تكليفها بالذهاب سراً خلف القوات السوفيتية، واختراق الجبهة وإلغاء قفل خط سكة حديد فيليكيي لوكي - رزيف.

كان قائد الكتيبة، الرائد هولتز، يبحث عن دليل بين السكان المحليين. وكان مزارعو عائلة كوزمين الفرديين خيارًا مناسبًا. جاء هولتز إليهم ووعدهم بالمال والطحين والكيروسين السلاح.

تروي القصة فالنتينا بوغاتشيفا، حفيدة أحد الفلاحين (يدعى ماتفي كوزين) الذي تطوع بالذهاب مع الكتيبة بدلا من والدها الذي يعمل في إصلاح السيارات، بعد أن غشهم وأوهمه بأنهم مريض.

عندما غادر الألماني، أمر ماتفي حفيده فاسيلي البالغ من العمر 14 عامًا بالفرار إلى قرية مالكينو المجاورة، حيث تتمركز القوات السوفيتية، وإخبارهم بالاستعداد.

أخذ فاسيلي الزلاجات، وخرج من القرية بشكل غير محسوس كان كوخهم يطل مباشرة عبر الغابة إلى مقر لواء المتدربين المنفصل الحادي والثلاثين من الجيش الأحمر، وحذر قائده من أن جده سيقود الألمان إلى مالكينو.

في غضون ذلك، قاد الجد كوزمين الألمان في طريق ملتوي وتجول معهم طوال الليل، وفي الفجر قاد الكتيبة إلى المرتفعات، حيث اتخذ العساكر السوفييت مواقع مريحة.

بعد تعرضهم للنيران من ثلاث جهات، أدرك النازيون أنهم قد تم استدراجهم في الفخ. أطلق الرائد هولتز النار على الجد ماتفي كوزمين الذي مات في سبيل وطنه وعائلته. ظل أكثر من 70 نازياً، ممددين أمام المرتفعات بين قتلى وجرحى، وتراجع الباقون إلى الغابة وتجمدوا حتى الموت هناك.

تم تدمير الكتيبة بالكامل، وتم إحباط خطة الاختراق الألمانية.

سرعان ما علم بوريس بوليفوي، الكاتب والمراسل الصحفي في الحرب العظمى، بالموت البطولي للفلاح العجوز، بعد تصادف وجوده في موقع الحادثة، ليكتبها ويوثقها.

في 26 فبراير، نشر بوريس مقالته في "برافدا" حيث حملت عنوان "إنجاز ماتفي كوزمين".

في 9 مايو/أيار 1965، حصل ماتفي كوزميتش على لقب بطل الاتحاد السوفيتي. وأصبح أقدم حامل لهذا اللقب في التاريخ.