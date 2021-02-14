طائرة ركاب روسية تنفذ هبوطا اضطراريا في مدينة يكاترينبرغ

نفذت طائرة الركاب الروسية من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" كانت متجهة إلى مدينة أوفا الروسية اليوم الأحد، هبوطا اضطراريا في مطار يكاترينبرغ.

ووفقًا لموقع "اي 1" الروسي، عادت الطائرة التي كان على متنها 99 راكبًا بالإضافة إلى أربعة أشخاص من أفراد الطاقم إلى مدينة يكاترينبرغ بعد الكشف عن وجود عطل فني بعد وقت قصير من بدء الرحلة.

ووفقا لإدارة المطار تم تنفيذ الهبوط الاضطراري بنجاح ولم يتم تسجيل إصابات أو إضرار مادية.

في وقت سابق من الشهر الجاري، اضطرت طائرة ركاب من طراز إيرباص A320، كانت قد أقلعت من موسكو متجهة إلى أمستردام العودة أدراجها بعد إطلاق صفارات الإنذار بسبب وجود فشل جزئي في نظام الاتصالات اللاسلكية.