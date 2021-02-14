بوتين يعلق على الاحتجاجات الأخيرة في روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاحتجاجات المؤيدة للمعارض أليكسي نافالني، جرت وسط غضب شعبي بسبب إجراءات الحجر الصحي ضد الوباء، مشيرا إلى أن سبب مشاركة العديد منهم في تحركات جماهيرية لا علاقة لها بالمعارض السياسي.

وقال بوتين في مؤتمر بالفيديو مع ممثلي قيادة وسائل الإعلام الروسية المختلفة حول الاحتجاجات في روسيا، التي وقعت في أواخر يناير وأوائل فبراير من هذا العام. وعُرضت أجزاء من هذا الحديث على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الأحد، "يتم استخدام هذا الشخص المتورط في هذا الوقت بالذات، على وجه التحديد عندما يتعب الناس في جميع بلدان العالم، بما في ذلك بلدنا وينشأ تهيج متراكم والاستياء، بما في ذلك فيما يتعلق بالظروف، التي يعيشون فيها ومستوى الدخل".

ويعتقد بوتين أن الناس غير راضين عن تدهور مستوياتهم المعيشية في سياق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء ويلقي باللوم على القيادة في مشاكلهم، يحدث هذا دائمًا عندما يبدأ السكان في العيش أسوأ من ذي قبل، قائلا "هذا هو نصيب الرؤساء...لا يوجد شيء تستطيع فعله حياله".

وشهدت عدة مدن روسية احتجاجات غير مصرح بها في الـ23 والـ31 على التوالي من يناير/كانون الثاني الماضي، على الرغم من التحذيرات العديدة من السلطات، بما في ذلك خطر الإصابة بـ"كوفيد-19". ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، منظمي الأعمال غير المصرح بها بأنهم استفزازيون.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق، أن ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا، أشخاصا غير مرغوب بهم على أراضيها، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات غير مرخصة.