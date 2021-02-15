نائب وزير خارجية الهند يزور موسكو لبحث الحوار الاستراتيجي والتحضير لزيارة بوتين

أفادت وزارة الخارجية الهندية بأن النائب الأول لوزير خارجية الهند هارش فاردان شرينغلا سيزور روسيا هذا الأسبوع حيث من المقرر بحث جملة من القضايا على رأسها الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند هذا العام.

نيودلهي - سبوتنيك. وتشير مصادر لعدد من وسائل الإعلام الهندية، إلى أنه من المتوقع أن يناقش شرينغلا خلال هذه الزيارة مواضيع مرتبطة بجدول أعمال القمة الهندية الروسية السنوية، وكذلك الزيارة المزمعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند هذا العام.

هذا ومن المتوقع أيضًا أن تجري أثناء الزيارة مناقشة خارطة طريق خاصة بالاجتماعات رفيعة المستوى، بما في ذلك الحوارات على مستوى وزيري الخارجية والدفاع، فضلاً عن الحوار الاستراتيجي وقمة منظمة "بريكس"، التي ستعقد هذا العام في الهند.

من المقرر أن تجري الزيارة خلال يومي 17 و18 شباط/ فبراير، وستكون أول زيارة خارجية لدبلوماسي هندي رفيع المستوى في عام 2021.