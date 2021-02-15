الكرملين يعلق على دعوة ماسك بوتين للتحدث معه عبر "كلوب هاوس"

علق الكرملين على دعوة مؤسس شركة "تيسلا" و"بايس اكس"، إيلون ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتحدث معه عبر شبكة "كلوب هاوس" الاجتماعية.

وذكر موقع قناة "زيفزدا" نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الذي قال "هذه الدعوة من السيد إيلون ماسك مثيرة للاهتمام حقا".

وأضاف بيسكوف قائلا بهذا الصدد: "كما تعلمون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي شخصيا وبالتالي لا نعلم كيف يمكن أن ننظم الأمر بينهما".

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

وكتب ماسك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هل ترغب في الدردشة معي في النادي"؟

وأضاف ماسك بالروسية: "إنه لشرف عظيم أن أتحدث معك".

ظهرت شبكة "كلوب هاوس""Clubhouse" الاجتماعية في عام 2020، ولا يمكن الوصول إليها إلا بدعوة من مستخدمين آخرين، ويتم الاتصال باستخدام الصوت في الغرف الافتراضية.