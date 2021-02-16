محللة كندية: لقاح "سبوتنيك V" نصر علمي ودبلوماسي كبير لروسيا

وصفت الكاتبة والمحللة في راديو كندا، تمارا ألتريسكو، لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بأنه نصر علمي ودبلوماسي كبير لروسيا.

وأضافت ألتريسكو "سرعان ما أصبح لقاح "سبوتنيك V" مصدر إزعاج في سباق اللقاحات الذي أكدت روسيا أنها فازت به".

وقالت ألتريسكو "عندما أعلنت روسيا الصيف الماضي عن تطوير أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، حاول الغرب التشكيك بالعلماء الروس، منتهكين بذلك المعايير التي وضعها المجتمع العلمي الدولي".

وتابعت الكاتبة "في غضون ستة أشهر، جنى الكرملين ثمار جهد علمائه، في نصر علمي وتجاري ودبلوماسي. فاللقاح مطلوب ليس فقط من قبل حلفاء روسيا، ولكن أيضا في أوروبا".

من جانبها قالت جوديث تويج، أستاذة العلوم السياسية وخبيرة السياسة الصحية في جامعة "الكومنولث" في ريتشموند:

"يواجه الكرملين العديد من المشكلات في مجالات أخرى، لكن هذا نصر لا تشوبه شائبة".

ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية، في الخامس أيلول/ سبتمبر، نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية لهذا اللقاح، مما ساعد في التعرف أكثر عليه. و أفادت النتائج التي نشرتها المجلة الطبية أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي لمرض "كوفيد-19" حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.

هذا وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.

وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من COVID-19. تم إنشائه على منصة مدروسة ومختبرة من نواقل الفيروس الغدي البشري.