الكرملين يعلن عن تحضيرات جارية لزيارات خارجية للرئيس بوتين

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن تحضير زيارات خارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لبيسكوف خلال مؤتمر صحفي قال فيه إن "إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحضر للعديد من الزيارات الخارجية التي سيقوم بها في المستقبل القريب"، مشيرا أن "هذه الزيارات ستكون مرهونة بالوضع الوبائي المنتشر في العالم".

وأضاف بيسكوف قائلا: "يتم التحضير لعدد من الزيارات، وهناك عدد لا بأس به من الدعوات القائمة والمرسلة من قبل البلدان".

وفي وقت سابق، صرح السفير الهندي في موسكو فينكاتيش فارما بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي يمكن أن تتم شخصيًا بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي بذلك (هذا العام).

وكان الإعداد يجري لزيارة بوتين إلى الهند في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ولكن تم تأجيلها بالاتفاق المتبادل بين موسكو ونيودلهي.