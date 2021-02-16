الكرملين يرد على تقارير فرنسية بشأن الهجمات الإلكترونية ويفند اتهام موسكو

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، في تعليقه على تقرير الأجهزة الفرنسية الخاصة بشأن الهجمات الإلكترونية والاتهامات الموجهة ضد روسيا بهذا الصدد، أن روسيا لم ولن يكون لها علاقة أو صلة بهذا.

قال بيسكوف: "لم يكن لروسيا أي مشاركة في أي من مظاهر الجرائم الإلكترونية ولا يمكن أن تشارك فيها. وهنا في هذا السياق أود أن أذكر مرة أخرى أن روسيا هي التي تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية".

ولفت بيسكوف إلى أن "الاتهامات الواردة في التقرير ليست موجهة ضد روسيا تحديدا، بل ضد مجموعة من الأشخاص والتي كما يقولون، قد يكونوا على صلة بروسيا".

وأعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن الأنظمة المعلوماتية عن العثور على آثار هجمات سيبرانية، قد يكون وراءها "هاكرز مرتبطون بروسيا".

وقالت الوكالة في بيان لها، يوم الاثنين، إن الهجمات كانت تستهدف موردي خدمات المعلومات، حيث استغل الهاكرز نقاط الضعف في البرامج المقدمة من قبل شركة Centreon.