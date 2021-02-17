جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 19 متشددا خلال شهر فبراير الجاري

موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما أفاد به مكتب جهاز الأمن الفيدرالي، في بيان، اليوم الأربعاء: "تم اعتقال 19 متشددا في جمهورية قراتشاي - شركيس، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنودار ومنطقة روستوف، في فبراير 2021. بالإضافة إلى الترويج للفكر وتجنيد مؤيدين جدد، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في شمالي القوقاز باسم التكفير والهجرة".

ووجهت إلى المعتقلين تهمة "تنظيم والمشاركة في أنشطة تنظيم متطرف"، كما تم القبض على 10 منظمين ومشاركين نشطين.

ويضيف البيان: "بناءً على نتائج فحوصات وسائل التدمير التي تم الاستيلاء عليها، من المخطط إضافة إلى ذلك تأهيل تصرفات المتطرفين".

كما أشار البيان إلى أن قوات الأمن عثرت خلال عمليات الاعتقال على مخبأ مع مدفع رشاش من طراز "آر بي كا" ومدفع رشاش "آ كي إم" وخراطيش ومتفجرات محلية الصنع، بما في ذلك "حزام ناسف" بعناصر مدمرة.

هذا وتمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بداية الشهر الجاري، من اعتقال ثلاثة عناصر تابعة لجماعة "إمارة القوقاز" المحظورة في روسيا، الذين قدموا الغذاء والأسلحة للمسلحين المطلوبين في إنغوشيا.

وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، في مؤتمر صحفي: "في إطار التحقيق في الدعوى الجنائية ضد قيادات وأفراد التنظيم الإرهابي "إمارة القوقاز"... تم اعتقال قريش دجانديغوف وإسلام زانديغوف وآدم خاشييف".

وبحسب التحقيق، أمن خاشييف ودجانديغوف وجانديغوف، في عام 2020، مساكن لمسلحي "إمارة القوقاز"، ووفرا لهم حركة آمنة في أنحاء الجمهورية، ونقل الأسلحة، بالإضافة إلى تزويدهم بالطعام.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.