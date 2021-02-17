روسيا تعرض مسدسا من إنتاج "كلاشنيكوف" في أبوظبي

تقدم الشركة الروسية، التي تحمل اسم مخترع رشاش "كلاشنيكوف"، مسدسا جديدا إلى زوار معرض "ايديكس 2021" الذي تنطلق فعالياته في 21 فبراير/شباط في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر جهاز الإعلام التابع لشركة "كلاشنيكوف"، نقلا عن مديرها العام دميتري تاراسوف، أن منتجات الشركة الجديدة التي يتم عرضها في معرض "ايديكس 2021" تشمل مسدس ليبيديف (ليبيديف رئيس فريق مخترعي المسدس الجديد).

وكان المسدس الجديد من إنتاج "كلاشنيكوف" قد اجتاز الاختبارات الرسمية بنجاح في روسيا والتي أثبتت امانته وصلاحيته للاستخدام في الظروف القاسية. وتختبره الآن القوات المسلحة والأمنية.

وحصلت الشركة على التراخيص والشهادات اللازمة التي تسمح بطرح مسدس ليبيديف للبيع في أسواق العالم.

ويتميز مسدس ليبيديف بالحجم الصغير حتى أن مستخدمه يستطيع أن يُخبئه تحت ملابسه. ويصلح مسدس ليبيديف للاسخدام باليد اليمنى واليد اليسرى على نحو سواء.

وعبر الخبير ميخائيل ديغتياروف لـ"سبوتنيك" عن اعتقاده بأن مسدس ليبيديف لا بد أن يسترعي اهتمام زوار المعرض المقام في أبوظبي كونه أول مسدس من إنتاج كلاشنيكوف يظهر في معرض خارج روسيا.