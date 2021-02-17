روسيا تنتقل لتنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت"

أقرت الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح" سبوتنيك لايت".

وبحسب سجل الموافقات الذي تم إصداره اليوم، فإن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية يجب أن تنتهي في 28 كانون الثاني/ يناير عام 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن حساب "سبوتنيك V" عبر تويتر، عن موعد إطلاق لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الثالث "الأحادي الجرعة" ضد فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن عن تطوير لقاح "سبوتنيك لايت" المطور من قبل مركز "غامالي" للأوبئة.

وفي ذلك قال مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة "غامالي"، ألكسندر غونيزبرغ: "إن اللقاح الجديد، الذي تحدث عنه الرئيس، يجعل من الممكن تقديم حل وسط معين: "سبوتنيك لايت" سيعطي مناعة أقل على المدى الطويل من "سبوتنيك V"، ولكن بفضله، سيكون من الممكن إسقاط ذروة الحالات المصابة وتقليل الوفيات".

وأوضح غونيزبرغ: "سيعمل هذا المكون بنسبة 100%، ولكن يختلف قليلاً بالنسبة لفئات مختلفة من الناس، بالنسبة للبعض، ستكون الكفاءة بنسبة 85%، وللبعض الآخر ستكون مختلفة قليلاً.

وأصدرت وزارة الصحة في روسيا الاتحادية، في يناير، تصريحًا لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك لايت" لفيروس كورونا.

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في وقت سابق، إن "سبوتنيك V" ليس عقارًا واحدًا، ولكنه منصة لقاح.

ووفقًا له، فإن "سبوتنيك لايت" سيتم تركيزه بشكل أساسي على الأسواق الخارجية، حيث توجد بؤر وبائية قوية، ولكن وفي روسيا، سيكون "سبوتنيك V" هو الرائد.

"سبوتنيك V"، أحد أفضل اللقاحات في العالم، وقد سجلته روسيا كأول لقاح في العالم، وأثبت فعاليته بأكثر من 92%، وساهم في تضاؤل أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا منذ أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل بإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين.

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 12828، مقارنة بـ 13233، أمس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا أربعة ملايين و112 ألفا و151إصابة.