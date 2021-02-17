بوتين يبحث مع باشينيان تنفيذ الاتفاقات بشأن قره باغ

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، هاتفياً، مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، تنفيذ البيان الثلاثي بشأن قره باغ واتفاقيات قمة 11 كانون الثاني /يناير.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. نوقشت الجوانب العملية لتنفيذ بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورني قره باغ، في الـ9 من نوفمبر 2020، وكذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الثلاثية في موسكو في الـ11 من كانون الثاني /يناير 2021".

وبالإضافة إلى ذلك، جرى التطرق إلى قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي الأرمني. واتفق بوتين وباشينيان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.