لافروف يجري مكالمة هاتفية مع نظيره اليوناني

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية: "تمت مناقشة آفاق التعاون الثنائي في سياق القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، بما في ذلك الأحداث القادمة في إطار الحوار السياسي. كما تم التأكيد على أهمية المبادرة المشتركة لعقد عام التاريخ بين روسيا واليونان في عام 2021".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطرفان إلى الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط".

في كانون الأول / ديسمبر 2020، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب التي تنفذها شرق المتوسط.

وسبق أن دعا الزعماء الأوروبيون أنقرة، في قمتهم السابقة مطلع تشرين الأول / أكتوبر، إلى تقديم "الأجندة الثنائية الإيجابية" والتخلي عن خطوات أحادية الجانب في المتوسط وقبرص وليبيا، بالإضافة إلى الكف عن اتباع الخطاب الشديد إزاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء معينين فيه بالدرجة الأولى فرنسا واليونان.