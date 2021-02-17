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    دعاية السيارة السوفيتية لادا 1500

    علامات تجارية للسيارات ساهمت في كتابة تاريخ الاتحاد السوفييتي

    © Photo / V/O Avtoexport
    روسيا
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    قد تبدو السيارات المنتجة في الحقبة السوفييتية، نوعا ما مملة لكن عملية، كما تبدو متشابهة إلى حد كبير، لكن بمرور الوقت باتت تشكل مجموعة أساسية من فئة المركبات الكلاسيكية المعروفة برونقها الذي يعكس تفاصيل هذه الفترة.

    بعض هذه السيارات كانت لعلامات تجارية صنعت الفارق في الحقبة السوفييتية، لما قدمته من حلول نقل على المستويين العسكري أو المدني، ولم تدع ساحة تصنيع المركبات فارغة للمنافسين الغربيين، وفي ما يلي استعراض لأبرز هذه العلامات بحسب مجلة "فورتيكس".

    1- غاز

    بعد الحرب العالمية الثانية، أراد السوفييت إنتاج سياراتهم الخاصة المنافسة لمركبة "جيب ويلز" الأيقونية الخاصة بالجيش الأمريكي، لذا انتجوا سيارة "غاز 69" والمعروفة أيضا بـ"جي إيه زد 69".

     

    صممت "جي إيه زد 69" كسيارة رباعية الدفع، وأضيف لها محرك سعة 2.1 لتر وبقوة 54 حصانا وسرعة قصوى 90 مترا. خصصت للجيش الأحمر وحققت نجاحا كبيرا، وتم تصديرها إلى 56 دولة.

     

    2- أوز

    مع بدء معركة موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1941، والتي كان الألمان يرغبون من خلالها في السيطرة على المدينة، قررت حكومة ستالين نقل شركة السيارات "زد آي إس" إلى مدينة فولغا في أوليانوفسك.

    وبحلول عام 1942، بدأ مصنع السيارات الجديد في إنتاج قذائف المدفعية والسيارات، وأول سيارة أنتجها كانت "زد آي إس 5"، وهي شاحنة تزن ثلاثة أطنان.

     

    3- لادا

    أكثر العلامات التجارية السوفيتية للسيارات شهرة حول العالم إلى الآن، ولا تزال شركة "أوتوفاز" الروسية تصنع المركبات التي تحمل هذه العلامة، والتي كانت بالأساس نتاج تعاون بينها وبين الإيطالية "فيات"، بهدف توفير سيارة رخيصة السعر.

    تم إنتاج أو سيارة "لادا" تحمل الموديل "فاز 2101" عام 1970، وكانت نسخة معاد تصميمها من سيارة "فيات 124"، لتصبح السيارة الأكثر شعبية في تاريخ الاتحاد السوفيتي.

     

    4- فولغا

    ظهرت عام 1956، وأنتج منها أجيال عدة بعد تحقيقها نجاحا كبيرا في البداية، بفضل تصميمها المميز والمختلف عن النماذج السوفيتية الشائعة، واشتهرت بكونها أيقونة للرفاهية، كما أصبحت المركبة المفضلة للشرطة ولم يكن يتحمل تكلفتها سوى فئات معينة من المواطنين.

    5- زيل

     

    السيارة الليموزين "زيل" ظهرت لأول مرة عام 1936، تحت اسم "زد آي إس 101"، وأنتجت بالأساس لخدمة قادمة الاتحاد، واشتهر النموذج "زد آي إل 115"، حيث كان عبارة عن مركبة مصفحة لنقل الشخصيات المرموقة.

    كان بإمكان هذه السيارة الصمود أمام المدفعية الثقيلة والأرضية، كما أنها مضادة للقنابل. أطلقت العلامة التجارية أيضا أحد أكثر سيارات السباقات نجاحا في تاريخ الاتحاد.

     

    6- موسكفيتش

    بخلاف "فولغا" الفاخرة، كانت سيارات "موسكفيتش" الخيار الأمثل للمواطنين السوفييت خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وظهرت لأول مرة عام 1945، لكن ازدهار مبيعاتها تركز في السبعينيات والثمانينيات.

     

    ومع ذلك، عندما سقط الاتحاد السوفييتي في أوائل التسعينيات، اختفت معه العديد من الرموز السوفيتية وكانت سيارة "موسكوفيتش" أبرز الضحايا. لذلك انعكس العصر العظيم للسيارات السوفيتية إلى حد ما في حياة هذه الشركة وموتها.

     

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