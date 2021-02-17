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    "سبوتنيك" تطلق مشروعها التعليمي "سبوتنيك برو" في إيران

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    أعلنت رئيسة خدمة "سبوتنيك" الإخبارية باللغات الأجنبية، فيكتوريا بوليكاربوفا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق وكالة الأنباء الدولية والإذاعة، سلسلة محاضرات للجمهور الإيراني كجزء من مشروع "سبوتنيك برو" التعليمي.

    موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات بوليكاربوفا، خلال اللقاء الأول عبر الإنترنت للمكتب الرئيسي والمحاور الإقليمية لوكالة الأنباء الإيرانية الرائدة "إيرنا" حول مهارات كتابة الأخبار الرئيسية وإعداد جدول الأعمال، وزوايا التقارير، والمراسلين الفوريين.

    وكالة سبوتنيك
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    وقالت: "كانت المحادثة التفاعلية اليوم مع الصحفيين من وكالة أنباء إيرنا حقا تاريخية، ولأول مرة كان مستوى الثقة والانفتاح بين وكالتينا على مستوى عال، بحيث تمكنا من مناقشة مثل هذه النقاط الدقيقة والمثيرة للجدل في كتابة الأخبار".

    وأشارت بوليكاربوفا إلى أن

    النقاش شمل موضوعات مثل تصنيف المنظمات الإرهابية، واستخدام العناصر الدرامية عند كتابة الأخبار، وكذلك محاولة الإجابة عن السؤال عما إذا كان من الممكن تجنب "الهرم المقلوب" في هيكلية أنباء الوكالة.

    وكالة "إيرنا" هي وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية إيران، تأسست عام 1934، ومن أكثر وسائل الإعلام شهرة وذات سمعة في البلاد، وتنشر الأخبار اليومية باللغة الفارسية والأردية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية والعربية والتركية والصينية.

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    "سبوتنيك برو"، هو مشروع وكالة الأنباء الدولية والإذاعة "سبوتنيك" للصحفيين وطلبة الجامعات المتخصصة وموظفي الخدمات الصحفية ومديري الإعلام بهدف تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المهنية مع الزملاء الأجانب، وقادة وحدات المشروع هم رؤساء الأقسام وغيرهم من الصحفيين والخبراء الروس المعروفين.

    منذ مارس/ آذار 2018، تم عقد فصول دراسية وندوات رئيسية في 22 دولة في العالم من أرمينيا إلى الهند، ومن اليونان إلى الصين، وشارك فيها أكثر من 3000 طالب من 80 دولة.

    "سبوتنيك" هي وكالة أنباء وإذاعة دولية، وهي جزء من الوكالة الدولية الروسية للإعلام "روسيا سيغودنيا". تجمع "سبوتنيك" بين مواقع الويب بأكثر من 30 لغة، والبث الإذاعي والرقمي في أكثر من 90 مدينة حول العالم، ونشرات الأخبار باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية.

    يبلغ جمهور مصادر معلومات "سبوتنيك" نحو 57 مليون زائر شهريا، ويتجاوز إجمالي عدد المشتركين في الشبكات الاجتماعية 22.9 مليون، ويقع المكتب الرئيسي للوكالة في موسكو.

    انظر أيضا:

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