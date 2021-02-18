الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الأرميني ناقشا تنفيذ الاتفاقيات بشأن قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأرميني آرا أيفازيان، يوم أمس الأربعاء، تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بإقليم ناغورني قره باغ.

وصرحت الخارجية الروسية في بيان "جرت مناقشة مستفيضة حول جميع جوانب تنفيذ اتفاقيات قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021. يتم التركيز بشكل خاص على مناقشة تبادل أسرى الحرب والمساعدة الإنسانية وفتح روابط النقل في المنطقة، بما في ذلك في سياق الجهود من خلال مجموعة عمل ثلاثية على مستوى نواب رئيس الوزراء".

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه "تم التوصل إلى تفاهم حول الحاجة إلى تكثيف التبادلات الثنائية باستمرار مع رفع القيود الصحية".

وبحسب ما ورد نظرت الأطراف أيضا في تطوير علاقات الحلفاء متعددة الأوجه بين روسيا وأرمينيا في سياق جائحة فيروس كورونا.

بدورها، أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الأرمينية أن الوزراء شددوا خلال الاجتماع على المستوى العالي للتفاعل الحلفي بين الدول "في إطار ثنائي وفي إطار المنظمات الدولية والأمن والتكامل الإقليمي".

عند مناقشة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بناغورني قره باغ، شدد أيفازيان على أهمية عودة أسرى الحرب الأرمن والأشخاص المحتجزين كرهائن إلى وطنهم. وأشار الوزير إلى أن "تأخير أذربيجان المصطنع في حل القضية يخلق عقبات خطيرة أمام تنفيذ التصريحات الثلاثية".