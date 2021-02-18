جهاز الأمن الفيدرالي: اعتقال عناصر من "حزب التحرير" في 10 مناطق روسية

أعلن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال عناصر من "حزب التحرير" (التنظيم المحظور في روسيا) ضمن عمليات خاصة، في 10 مناطق روسية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "نتيجة لأنشطة البحث التي تم إجراؤها، ثبت أن أعضاء الهيكل، نشروا أيديولوجية إرهابية إسلامية متشددة بين سكان روسيا، بما في ذلك عبر الإنترنت، إلى جانب عدم التسامح مع الأديان الأخرى، كما قاموا بتجنيد روس مسلمين في صفوف المنظمات الإرهابية الدولية... تم فتح قضايا جنائية ضد سبعة من معتقلين".

هذا وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد أعلن يوم أمس، عن اعتقال 19 متشددا جنوبي روسيا، كانوا يخططون لأعمال تخريبية وهجمات إرهابية في شمالي القوقاز.

وبحسب ما أفاد به مكتب جهاز الأمن الفيدرالي، في بيان، اليوم الأربعاء: "تم اعتقال 19 متشددا في جمهورية قراتشاي - شركيس، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنودار ومنطقة روستوف، في فبراير 2021. بالإضافة إلى الترويج للفكر وتجنيد مؤيدين جدد، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في شمالي القوقاز باسم التكفير والهجرة".