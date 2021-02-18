موسكو تكشف عن وجود مشروع سياسي للغرب في دولة "غير صديقة" لروسيا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن وجود مشروع سياسي للغرب في دولة وصفها "بغير الصديقة" لموسكو.

وأشار بيسكوف في حديثة للصحفيين أن "أوكرانيا دولة غير صديقة لروسيا"، وقال:

روسيا، بالطبع، تعترف بالدولة الأوكرانية، ولكن في الوقت نفسه، الدولة الأوكرانية الحقيقية، ومنذ تلك اللحظة التي وقع فيها انقلاب عسكري بتواطؤ عدد من الدول الغربية، تحولت إلى مشروع لهذه الدول الغربية... ونحن نرى هذا.

وأضاف بيسكوف "أوكرانيا دولة ذات سيادة وليست دولة صديقة لنا، ونستنتج ذلك انطلاقا من الإجراءات المعادية لروسيا التي تهيمن باستمرار على سياسة القيادة الأوكرانية".

يذكر أن العلاقات الروسية الغربية قد ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية. وبدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على شخصيات روسية، بسبب عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية، وارتفعت وتيرة وحجم العقوبات في أواخر شهر تموز/ يوليو 2019، باتهام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، لتنال القطاع المالي والدفاعي والطاقة.