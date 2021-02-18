الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يبحثان يوم 22 فبراير العلاقات الثنائية

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم 22 شباط / فبراير.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال لقاء الزعيمين:

"فعلا هناك اجتماع الأسبوع المقبل، في 22 فبراير، سيجتمع الرئيسان، ويمكننا أن نتوقع مباحثات مطولة وجدول الأعمال التالي: العلاقات الثنائية، ولدى (لوكاشينكا) بالتأكيد أمور يرغب بإبلاغها للرئيس الروسي فيما يخص لقاء جمعية عموم بيلاروس".

في وقت سابق، قال وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، أنه من المقرر عقد اجتماع بين قادة البلدين في نهاية فبراير، لمناقشة قضايا محددة تتعلق بزيادة تعميق التكامل بين مينسك وموسكو.

يشار إلى أن دولة الاتحاد "روسيا — وبيلاروسيا" تأسست في 2 أبريل/نيسان عام 1997 كمشروع جيوسياسي مهم ينطلق من سعي قيادتي وشعبي بيلاروسيا وروسيا لبلوغ مزيد من التكامل السياسي والاقتصادي، على أساس معاهدة الوحدة الروسية البيلاروسية لعام 1996.

ويهدف هذا المشروع لتنظيم فضاء موحد للدولتين في المجالات السياسي والاقتصادي والعسكري والجمركي والمالي (الخاص بالعملات الأجنبية) والقانوني والإنساني والثقافي.