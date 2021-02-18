مواجهة تحديات العصر وإسقاط طائرات الإرهابيين... ماذا تقدم روسيا في معرض "آيدكس 2021"

تقدم روسيا منتجات جميع مصانعها العسكرية الرئيسية لزوار معرض "آيدكس 2021"، الذي تنطلق فعالياته في 21 فبراير/شباط، في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر حتى 25 فبراير.

وتعرض روسيا في عاصمة دولة الإمارات العربية أكثر من 400 من منتجاتها العسكرية. وأعلنت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت" أنها تركز على تقديم ما يساعد على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة وصد الهجمات الجوية الإرهابية.

ومن منتجات صناعة الدفاع الروسية التي لم تظهر في هذه المنطقة من قبل مركبة المشاة القتالية التي تحمل اسم "بوميرانغ"، ومنظومة الدفاع الجوي البعيدة المدى "أنتي-4000" ومنظومة الدفاع الجوي المتوسطة المدى "فيكينغ"، وهي نسخة معدة للتصدير إلى الخارج من منظومة صواريخ "بوك - إم 3" المضادة للطائرات التي استلمها الجيش الروسي أخيرا.

ويبلغ مدى صواريخ "فيكينغ" 65 كيلومترا، وتستطيع المنظومة أن تطلق النار على 6 أهداف في آن واحد. وثمة ما يميز "فيكينغ" عن سائر منظومات الدفاع الجوي الأخرى، فمثلا، يملك مركز قيادة "فيكينغ" إمكانية الارتباط بمحطات الرادار الخارجية التي لا تنتمي إلى منظومة "فيكينغ" والتي يمكن أن تكون أجنبية الصنع.

وسيكون معرض "آيدكس 2021" أول معرض دولي خارج روسيا يظهر فيه نموذج من دبابة "تي-14 أرماتا" وهي الدبابة الوحيدة في العالم التي تمثل الجيل الثالث من دبابات ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وتعرض روسيا ما هو جديد في عالم الأسلحة النارية الخفيفة أيضا مثل رشاش كلاشنيكوف الجديد "أ كا-19" ورشاش "كورد" الذي يملك صفات تفتقرها رشاشات كلاشنيكوف الشهيرة، وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".

ومن مميزات رشاش "كورد" أنه لا يهتز في يد مطلق النار، ولا يضربه في الكتف، ويضمن إصابة الهدف بدقة بالنيرن الكثيفة. ولا تملك جيوش العالم غير الجيش الروسي بنادق رشاشة يماثل تصميمها تصميم رشاش "كورد"، وسيحتوي الجناح الروسي على بنادق قنص متميزة صممها المهندس فلاديسلاف لوبايف.

ويضم الجناح الخاص بروسيا في معرض "آيدكس 2021" نماذج من مقاتلة "سو-35" ومروحية "مي-38 تي" ومنظومتي "إس-400" و"تور - إم 2 كا إم" للدفاع الجوي، ونظام الأسلحة المضادة للطائرات المسيرة "كوبول - بي إر أو".

ومن الأسلحة الخاصة بالقوات البحرية تقدم روسيا نموذجًا من إحدى سفن الدورية ونموذجًا من زورق الصواريخ "كاراكورت".