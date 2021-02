مواجهة تحديات العصر وإسقاط طائرات الإرهابيين... ماذا تقدم روسيا في معرض "آيدكس 2021"

وتعرض روسيا في عاصمة دولة الإمارات العربية أكثر من 400 من منتجاتها العسكرية. وأعلنت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت" أنها تركز على تقديم ما يساعد على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة وصد الهجمات الجوية الإرهابية.

ومن منتجات صناعة الدفاع الروسية التي لم تظهر في هذه المنطقة من قبل مركبة المشاة القتالية التي تحمل اسم "بوميرانغ"، ومنظومة الدفاع الجوي البعيدة المدى "أنتي-4000" ومنظومة الدفاع الجوي المتوسطة المدى "فيكينغ"، وهي نسخة معدة للتصدير إلى الخارج من منظومة صواريخ "بوك - إم 3" المضادة للطائرات التي استلمها الجيش الروسي أخيرا.