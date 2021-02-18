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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يفتتحان القسم البحري من مشروع خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي، 19 نوفمبر تشرين الثاني 2018

    بوتين وأردوغان يؤكدان الالتزام بتنفيذ مشاريع الطاقة المشتركة والتعاون في مواجهة "كورونا"

    © REUTERS / Murad Sezer
    روسيا
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    أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزامهما بتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاع الطاقة.

    موسكو- سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان أن "الجانبين أكدا على استعدادهما لتوسيع العلاقات الروسية التركية ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات. ومن بين الأولويات تنفيذ مشاريع مشتركة كبيرة في قطاع الطاقة".

    كما أشار البيان إلى أن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال الهاتفي إلى الإمدادات المحتملة من لقاح "سبوتنيك-V" وتنظيم إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا في تركيا، "وأُخذت بعين الاعتبار آفاق زيادة التعاون في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك الإمدادات المحتملة وتنظيم إنتاج اللقاحات الروسية في تركيا".

    هذا وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكوران" التركية لتصنيع المنتجات الدوائية، أوزتورك أوران، في وقت سابق، أن بلاده ستحصل على ترخيص لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا.

    إعداد لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا لإرساله خارج روسيا، 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    شركة تركية تعلن تبادل الزيارات مع روسيا لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح "سبوتنيك V"
    قال رئيس مجلس إدارة الشركة، التي وقعت اتفاقية مع صندوق الاستثمار الروسي بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في أنقرة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لا نستطيع حاليا تحديد موعد لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا قبل الانتهاء من نقل التقنية المتعلقة بإنتاج اللقاح، كما يجب أن ننتهي من الإجراءات اللازمة في وزارة الصحة التركية ونحن على وشك ذلك"، لافتًا إلى أنه سيتم تبادل الزيارات مع روسيا لنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاح الروسي داخل أنقرة، مؤكدا أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد موعد إنتاجه.

    وأضاف أن "أي موعد نحدده من الآن قد يكون خطأ، لأن الوضع في تركيا والعالم حساس للغاية، كما أن إنتاج اللقاح ونقل التقنية المتعلقة به ليس بالأمر السهل، لذا من السابق لأوانه تحديد موعد بدء عملية إنتاج اللقاح".

    وأكد أوران أنه "سيتم تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بتركيا"، مضيفا "علينا تسجيل اللقاح في تركيا قبل توزيعه".

    وحول حجم الإنتاج المحتمل للقاح الروسي في تركيا، أكد أوران أن بلاده "ستحدد حاجتها أولا إضافة إلى طلبات المستودعات الطبية، كما أن هناك احتمالية تصديره إلى دول أخرى، وهذا الأمر سيتم تحديده لاحقا".

    وتابع أن "تركيا استوردت كمية من اللقاح، ولا نعرف الآن الكمية التي ستحتاجها في المستقبل... لذا كمية الإنتاج أمر سيتم تحديده لاحقا وفقا للحاجة... وستكون لدينا القدرة على تصدير اللقاح الروسي".

    وقال أوران إنه "فيما يتعلق بنقل تقنية الإنتاج، فسيتم تبادل الزيارات بين روسيا وتركيا حتى الدخول في مرحلة الإنتاج".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مشاريع, الطاقة, اردوغان, بوتين
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