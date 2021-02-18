الدفاع الروسية توفر 4.5 مليار روبل بسبب طريقة اعتمدتها لغذاء أفراد الجيش

تم تجهيز أكثر من 700 مقصف للوحدات والمنظمات العسكرية بنظام تحكم خاص في طلب الطعام.

وكالة "سبوتنيك" تلقت بيانا صحفيا من الإدارة العسكرية يقول: "يتم الآن إعطاء الطعام عن طريق بصمة اليد". ويضيف:

أثبت هذا النظام فعاليته، وبلغ الأثر الاقتصادي منذ بداية تشغيله في ثلاث سنوات أكثر من 4.5 مليار روبل.

يتم إدخال الطعام في مقاصف الوحدات العسكرية الكبيرة، في كل منها يخدم ما لا يقل عن 150 فردا.