انقلاب 25 مقطورة فحم فوق بعضها في مشهد مروع شرقي روسيا... فيديو

انقلبت 25 مقطورة فحم، في ليلة 18 فبراير/ شباط، في محطة أنغاريش للسكك الحديدية في منطقة أمور شرقي روسيا، وفقًا لموقع مكتب المدعي العام للنقل في شرق سيبيريا.

وجاء في بيان مكتب المدعي: "كان مسار السكة مهترئ، الدعامات العلوية تالفة، حركة المرور على الطريق معلقة في كلا الاتجاهين، ونتيجة للحادث لم تقع إصابات، لا يوجد تهديد بيئي".

تم توقيف قطارات الركاب على السكة بعد الحادث. وتم تقديم وجبات مجانية لركاب القطارات، بحسب ما ذكر موقع "chita".