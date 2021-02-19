مسؤول روسي: واشنطن عازمة على استعادة العمل الطبيعي لخطة العمل الشاملة للاتفاق الإيراني

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، أن إلغاء مجلس الأمن الدولي للبيان الخاص بالعقوبات ضد إيران يشير إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة باستعادة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل طبيعي.

وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا مؤشر جيد ويؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة باستعادة العمل الطبيعي لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة عودة إيران إلى الصفقة النووية خلال المحادثات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "إذا حدث مثل هذا اللقاء، نحن مستعدون أن نشارك فيه"، وإن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ترى الآن أن هناك فرصة، لأول مرة منذ سنوات، لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الدبلوماسية معها.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران، بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة (5+1).