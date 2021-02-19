وكالة النقل الجوي الروسي تنفي عودة الرحلات الجوية بين موسكو ومناطق السياحية المصرية

كشف نائب رئيس رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR)، دميتري غورين، أنه لم ترد حتى الآن أي معلومات رسمية من الجانب الروسي أو المصري بشأن افتتاح برنامج طيران من المدن الروسية إلى المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.
وقال غورين لوكالة "سبوتنيك": "لم تردنا معلومات رسمية حتى الآن من الجانب الروسي أو المصري. وفي الوقت الحالي تستمر الرحلات إلى القاهرة وفقًا لجدول زمني موسع. هناك بالفعل رحلات ليس فقط من موسكو، ولكن أيضًا من المدن الروسية".
وأضاف غورين قائلا "الآن رحلات من روستوف إلى مصر مباشرة، ولكن لا توجد معلومات رسمية عن افتتاح برنامج الطيران الى منطقة الغردقة وشرم الشيخ حاليا".
وتابع قائلاً: "منذ بدء الرحلات الصيفية في 28 مارس/ آذار الماضي، تقوم شركات الطيران بتحديث قبولها السنوي للاتجاهات. وفي نفس الوقت، فإن توافر القبول مع حركة جوية مغلقة لا يجعل من الممكن التخطيط لبرامج الطيران".
وفي السياق نفسه، أصدرت وكالة النقل الجوي الفيدرالي بيانا رسميا نفت خلاله المعلومات المنشورة من قبل وسائل الإعلام بشأن استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمدن المصرية السياحية الغردقة وشرم الشيخ".
وكانت حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت بالكامل في خريف 2015، بعد تفجير طائرة الركاب "ايرباص - 321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية، التي كانت تقوم بالرحلة الجوية "9268" من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.
وفيما استؤنفت حركة الطيران من وإلى مطار القاهرة الدولي في ربيع 2018، فإن رحلات الطيران بين المطارات الروسية والمنتجعات المصرية على ساحل البحر الأحمر ما زالت متوقفة، إلى حين إتمام مراجعة كافة وسائل الأمان في المطارات المصرية.
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