الخارجية الروسية تؤكد إرسال دعوات إلى جميع السفارات المعتمدة للمشاركة في التطعيم

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الدعوات للمشاركة في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قد أرسلت إلى جميع السفارات المعتمدة لدى البلاد .

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم إرسال دعوات إلى السلك الدبلوماسي للتطعيم ضد فيروس كورونا ، وهو أمر شائع في العديد من البلدان ومن المفهوم - أن المعركة الناجحة ضد الوباء، تتطلب تغطية واسعة، بقدر المستطاع لجميع الناس في البلاد... ولا نعتبر وزارة الخارجية الروسية استثناء، بما أننا نتحدث عن مرض ينتشر بسرعة ويشكل تهديدا لجميع فئات المواطنين، أرسلت دعوات إلى جميع السفارات والمكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية المعتمدة لدى روسيا للتطعيم".

وأضاف البيان "فيما يتعلق بتطعيم موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج وأفراد أسرهم، يتم تنفيذ العمل على مبدأ التطوع واحتفاظ الموظفين بالحق في اختيار التطعيم. ويأخذ في الاعتبار إمكانية توصيل اللقاح الروسي إلى أي بلد أو استخدام الأدوية المحلية فضلا عن "توفير البنية التحتية الطبية اللازمة في المؤسسات الأجنبية الروسية"، مضيفا أنه بالنسبة لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية الذين يرغبون في التطعيم في روسيا، يتم توفير هذه الفرصة خلال إجازتهم أو مهمات عملهم.

وأشار البيان إلى أنه، تمت الموافقة على اللقاح الروسي للاستخدام في أكثر من 25 دولة حول العالم من منتصف شباط/ فبراير. مؤكدا الثقة بأن العمل المتواصل لتعزيز التطعيم هو مهمة مشتركة للمجتمع الدولي في سياق الوباء المستمر معتبرة الوزارة أن الجهود الروسية مساهمة في تجاوز الأزمة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا، تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية من خلال إتاحة الفرصة للتلقيح، بما في ذلك الامتثال لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 من حيث تزويد البعثات الدبلوماسية بالشروط اللازمة لأداء وظائفهم وأمنهم.

هذا وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/ أغسطس العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك v" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.