الخارجية الروسية: اجتماع خطة العمل الشاملة بمشاركة واشنطن خطوة نحو إصلاح الصفقة

رحب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، باستعداد الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع القادم بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد حديث عن عقد الاجتماع.

وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "دعونا نأمل بأن الاجتماع يمكن أن ينعقد، وستكون هذه هي الخطوة الأولى نحو استعادة عمل خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل. ولكن حتى الآن ليس لدينا وضوح حيال نظرة المشاركين في خطة العمل الشاملة لهذه الفكرة".

وأشار ريابكوف إلى أنه "بدون اتصالات وبدون اجتماعات، يكاد يكون من المستحيل تحقيق أي نتيجة. لقد شاطرنا أفكارنا مع الزملاء حول إجراءت لتقريب نهج الأطراف".

وأوضح أنه في الوقت نفسه لا يوجد حديث عن تنظيم اجتماع على المستوى الوزاري الآن.

وأعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة عودة إيران إلى الصفقة النووية خلال المحادثات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "إذا حدث مثل هذا اللقاء، نحن مستعدون أن نشارك فيه"، وإن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ترى الآن أن هناك فرصة، لأول مرة منذ سنوات، لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الدبلوماسية معها.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران، بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة (5+1).