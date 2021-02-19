بوغدانوف يلتقي سفير جيبوتي ويبحث معه الاستعدادات للقمة الروسية الأفريقية

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، سفير جمهورية جيبوتي لدى روسيا محمد علي كامل بناء على طلبه.

وناقش الطرفان تطوير التعاون بين روسيا وجيبوتي مع التركيز على تعزيز الحوار السياسي، فضلا عن مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

كما تمت مناقشة التحضير للقمة الروسية الأفريقية المقبلة، والمقرر عقدها في عام 2022 في إحدى الدول الأفريقية".

وتناقش في هذه القمة، عادة، مجموعة واسعة من قضايا الأجندة الدولية الملحة محط الاهتمام المشترك بين روسيا ودول أفريقيا، وآفاق العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الأفريقية وتطوير الروابط بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وغيرها، بالتركيز على البحث عن طرق كفيلة بالتنمية المتسارعة والنظامية لجميع أنواع التعاون الروسي الأفريقي.