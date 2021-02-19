لافروف: الغرب يعلم أن انتشار لقاح "سبوتنيك V" يرفع مكانة روسيا وهو لا يريد ذلك

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن انتشار اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" يرفع من مكانة روسيا في المحافل الدولية، وأن الغرب لا يرغب بذلك.

موسكو - سبوتنيك. وأشار لافروف في مقابلة مع تلفزيون "أر بي كا"، إلى أن الغرب يعلم أن اللقاح الروسي إن لم يكن بالفعل أفضل لقاح، فهو في مصاف الأفضل.

وأضاف لافروف: "وإلا لما كان هناك مثل هذا التدفق من الطلبات على هذا اللقاح، الذي ينمو باطراد. ومن ناحية أخرى، هم يدركون أن حقيقة انتشار "سبوتنيك V" ولقاحاتنا الأخرى، والتي ستخرج إلى الأسواق الدولية قريبا، يعني زيادة مكانة وسمعة روسيا في الساحة الدولية . إنهم لا يريدون ذلك".

كما أشار لافروف إلى أنه في تلك الحالة لانتشار اللقاح الروسي في جميع أنحاء العالم، ينطبق على الغرب منطق المثل الروسي "أريده لكني أخاف من لسعته".

وأوضح لافروف أنهم في الغرب يدركون أن اللقاح الروسي هو "بالفعل، إن لم يكن الأفضل، فهو بالتأكيد من بين الأوائل".

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الروسي، تريد العديد من الدول الأوروبية اليوم الانتظار حتى يتم اعتماد "سبوتنيك V" من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

واختتم لافروف، القول: "في هنغاريا يرون أنهم مستعدون بالفعل للقيام بذلك، حيث جاري البدء بالإمدادات. عدد الطلبات (على اللقاح الروسي) من أوروبا يتزايد باستمرار. وقبل أيام فقط، كان هناك طلب من الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو لتوفير اللقاحات لجميع سكان الإمارة".

© Sputnik / Mohamed Hassan تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

ونوه لافروف إلى أنه "بعد نشر التقييمات العلمية للمؤسسات (مؤسسات البحث العلمي العالمية) المستقلة، يتعين عليهم في الغرب الاعتراف بأن اللقاح جيد. لكن، ومع ذلك تستمر محاولات تشويه سمعته (اللقاح الروسي).