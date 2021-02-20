روسيا تعلن تسجيل ثالث لقاح ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، صباح اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت إسم "كوفيفاك".

وقال موراشكو للصحفيين"اتخذت وزارة الصحة الروسية قرارًا بتسجيل اللقاح الروسي الثالث للوقاية من فيروس كورونا "كوفيفاك الذي طوره مركز تشوماكوف الفيدرالي للبحث والتطوير للمستحضرات المناعية وقطع مراحل التجارب السريرية وأظهر السلامة والفعالية".

وأضاف موراشكو قائلا: "هكذا يصبح لدينا ثلاثة لقاحات في ترسانتنا والتي نظرًا لخصائصها ستسمح لنا بالسيطرة الفعالة على العدوى وتوفير حماية موثوقة للمواطنين".

بدوره قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل.