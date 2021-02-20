رغم الجائحة.. 13 مليار دولار مبيعات "روس أوبورون إكسبورت" من الأسلحة في عام واحد

أكد المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية الحكومية، ألكسندر ميخييف، أنه على الرغم من العقوبات والجائحة، تمكنت الشركة في عام 2020 من بيع منتجات عسكرية على مستوى عام 2019 أي بنحو 13 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك . وقال ميخييف لوكالة " سبوتنيك "، اليوم السبت، قبيل افتتاح معرض الأسلحة "آيدكس- 2021": "على الرغم من الصعوبات العالمية الموضوعية التي تؤثر على جميع مجالات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سوق الأسلحة، فقد ظل تصدير المنتجات العسكرية عن طريق شركة "روس أوبورون إكسبورت" في عام 2020 عند مستوى العام الذي سبقه".

وتحتل روسيا مكانة رائدة في قائمة كبرى الدول المصدرة للأسلحة في العالم، حيث يبلغ حجم مبيعاتها السنوية حوالي 15 مليار دولار أميركي، منها حوالي 13 مليار دولار عن طريق شركة "روس أوبورون إكسبورت".

أما الباقي من خلال المؤسسات الصناعية التابعة للتجمع الصناعي العسكري والتي لها الحق في ممارسة أنشطتها في سوق الأسلحة العالمية بشكل مستقل، عن طريق عرض خدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار.

هذا ويقام معرض الأسلحة "آيدكس 2021" في أبو ظبي في الفترة من 21 إلى 25 شباط/ فبراير الحالي.