هزمت كورونا... أطباء روس ينجحون في علاج مسنة عمرها 100 عام

نجح أطباء مستشفى في مدينة سمارا الروسية في علاج مسنّة تبلغ من العمر 100 عام أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

سمارا - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي لوزارة الصحة في مدينة سمارا الروسية، اليوم السبت: "خرجت مريضة تبلغ من العمر 100 عام، من مستشفى الأمراض المعدية في مدينة سمارا "رقم "8. بعد تلقيها العلاج والمساعدة الطبية اللازمة لعدة أسابيع، وبعد تعافيها عادت إلى المنزل، تحت إشراف طبي".

وأشار البيان إلى أن مستشفى الأمراض المعدية رقم 8 في مدينة سمارا افتتح في شهر تشرين الثاني/ أكتوبر من العام الماضي، وتم خلال هذه المدة علاج أكثر من 1.2 ألف مصاب بـفيروس كورونا المستجد والاشتباه بـ19 أصابة.

ومنذ بداية انتشار الوباء في مدينة سمارا تم تسجيل 46276 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 42533 شخصا ، وتوفي 900 شخص.

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، صباح اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

وقال موراشكو للصحفيين: "اتخذت وزارة الصحة الروسية قرارًا بتسجيل اللقاح الروسي الثالث للوقاية من فيروس كورونا "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" الفيدرالي للبحث والتطوير للمستحضرات المناعية وقطع مراحل التجارب السريرية وأظهر السلامة والفعالية".

وأضاف موراشكو قائلا: "هكذا يصبح لدينا ثلاثة لقاحات في ترسانتنا والتي نظرًا لخصائصها ستسمح لنا بالسيطرة الفعالة على العدوى وتوفير حماية موثوقة للمواطنين".

بدوره قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

هذا وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.