تسجيل أول إصابة بأنفلونزا الطيور في روسيا

أكدت رئيسة هيئة حقوق المستهلك الروسية، أنَا بوبوفا، اليوم السبت، وجود إصابة بشرية بسلالة "أتش 5 إن 8" (H5N8) من فيروس أنفلونزا الطيور في روسيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بوبوفا التي جاء فيها: "أريد اليوم أن أبلغ عن اكتشاف علمي مهم قام به علماء مركز فيكتور الروسي حيث تم تأكيد أول حالة إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور H5N8 في روسيا".

وأضافت بوبوفا: "كل المصابين الذين أتحدث عنهم اليوم، يشعرون بحالة جيدة واختباراتهم السريرية كانت سهلة للغاية".

وكانت وزارة الزراعة الصينية قد ذكرت مؤخرا، أن العاصمة الصينية بكين أبلغت عن حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "أتش 5 إن 8" في حديقة. وصرحت الوزارة أن "ثلاثة من طيور البجع أصيبت حتى الآن وتوفيت الثلاثة.

يعتبر فيروس إنفلونزا الطيور، الذي يرمز له بـ H5N1، مرضا يصيب الطيور في المقام الأول، كما أن إنفلونزا الطيور، مرض شديد العدوى، يصيب الطيور البرية والدواجن، وأيضا مع حالات من العدوى عند الإنسان. حيث تزامنت جميع الحالات البشرية مع حدوث حالات تفشي بين الدواجن.