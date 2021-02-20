روسيا توجه مبادرة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا مهتمة بإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتقوم بالكثير من أجل تحقيق ذلك، لكنها لا ترى معاملة بالمثل.

وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا كانت ولا تزال مهتمة بإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. نقوم بعمل الكثير من أجل ذلك، ونحاول حث محاورينا على إظهار الإرادة لتطبيع العلاقات، لكننا لا نتمكن من تحقيق ذلك في كل مرة، ولا نرى معاملة بالمثل في كل مرة، أو بالأحرى، لا نرى معاملة بالمثل مطلقا".

ووفقا لبيسكوف، فإن روسيا مضطرة إلى زيادة أنشطتها الهادفة إلى ضمان الحماية من الأعمال العدوانية لحلف الناتو الذي يعتبر روسيا خصما له ويقوم بشكل مستمر بإنشاء المزيد من بنيته العسكرية وتعزيزها بالقرب من الحدود الروسية.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية قبل حوالي 3 عقود.