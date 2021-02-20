مركز تشوماكوف الروسي يقترح توسيع إنتاج لقاح "كوفيفاك" المضاد لفيروس كورونا

أفاد المدير العام لمركز "تشوماكوف" لأبحاث وتطوير العقاقير المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أيدار إيشموخاميتوف، اليوم السبت، بأن المركز سيعرض على القيادة الروسية مقترحاته حول توسيع إنتاج لقاح "كوفيفاك" الذي أنتجه المركز المضاد لفيروس "كوفيد-19".

موسكو - سبوتنيك . وقال إيشموخاميتوف خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم السبت، لمناقشة المسائل المتعلقة بإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19":

"توسيع الإنتاج قضية مبدئية بالنسبة للتنمية. من الواضح أنه بإمكاننا أن نقوم بحلها بعدة طرق. قد نقوم بإنشاء ورش العمل الإضافية اللازمة في مركز تشوماكوف، كما يمكننا أيضا أن نقوم منذ البداية بإنشاء دورة كاملة (للإنتاج) في موقع آخر، هذه المسألة بحاجة إلى قرار حكومي. وسأعرض جميع الأوراق ذات الصلة على القيادة (قيادة الدولة)".

وأعلن رئيس الوزراء الروسي خلال الاجتماع، أن اللقاح المحلي الثالث ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تم تطويره في مركز تشوماكوف، قد تم تسجيله في روسيا. وفي منتصف آذار/مارس، سيتم إطلاق إنتاج أول 127 ألف جرعة من هذا اللقاح للتداول المدني.