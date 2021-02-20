روسيا... المحكمة تعاقب المعارض الروسي نافالني بدفع غرامة قدرها 850 ألف ريال

عاقبت محكمة روسية، اليوم السبت، المعارض الروسي، أليكسي نافالني، بدفع غرامة قدرها 850 ألف روبل [نحو 11.4 ألف دولار]، في قضية التشهير بأحد المحاربين القدامى.

موسكو - سبوتنيك.وجاء في قرار المحكمة، اليوم السبت:

"بمجموع الجرائم [مع حساب الحكم في قضية إيف روشيه"] يعاقب أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، ودفع غرامة قدرها 850 ألف روبل (نحو 11.4 ألف دولار)".

ولم يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ويمكن استئنافه في غضون عشرة أيام.

وخلصت المحكمة إلى أن إدانة نافالني ثبتت من خلال شهادة المشارك بالحرب الوطنية العظمى وحفيده وممرض وجار، وبالإضافة إلى شهود عثروا بطريق الخطأ على تعليقات المدون على الإنترنت وأبلغوا لجنة التحقيق بهذا.

ويأخذ الحكم في الاعتبار نتائج استجواب اللغوي الذي انحاز إلى النيابة. وقيمت المحكمة خبرة لغوي الدفاع بشكل نقدي. ووفقاً للحكم "سطحية". واعتبرت المحكمة أن حجج الدفاع حول تزوير توقيعات المحاربين القدامى لا أساس لها من الصحة.

ولم يعترف نافالني بأنه مذنب. وهو متهم بالتشهير (الجزء 2 من المادة 128.1 من القانون الجنائي الروسي) وسيواجه غرامة أو العمل القسري. وبعد توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون بشأن زيادة المسؤولية الجنائية عن التشهير بموجب هذه المادة، أصبح من الممكن فرض عقوبة أشد، أي السجن.