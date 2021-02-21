مسؤول: المحاولة الأولى لإنشاء تنظيم "داعش" تمت في الشيشان

صرح نائب رئيس وزراء جمهورية الشيشان جمالبولات عوماروف، اليوم الاثنين، أن المحاولة الأولى لإنشاء تنظيم "داعش" تمت في الشيشان.

وقال عوماروف لوكالة "سبوتنيك": "الحرب في الشيشان لم تكن حرب الشيشانيين ضد القوات الروسية... لقد كانت حرب منظمات إرهابية ضد القوات الفيدرالية بهدف إقامة إمامة".

وأضاف أن "المحاولة الأولى لإنشاء نموذج أولي لتنظيم "داعش" تمت في روسيا، على أراضي جمهورية الشيشان".

وأشار عوماروف إلى أن ممثلي حوالي 50 - 53 دولة تدفقوا إلى الشيشان كمرتزقة قدموا من مختلف دول العالم لافتا إلى وجود مرتزقة من باكستان وأفغانستان وماليزيا، بالإضافة إلى الجزائر والسعودية وسوريا والأردن. ومرتزقة من الدول الأفريقية.

يذكر أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت العديد من مناطق البلاد في المطالبة بالاستقلال، وفي التسعينيات، بدأت مواجهة مسلحة بين السلطات الروسية والانفصاليين المتطرفين. الذين تدفقوا من جميع أنحاء العالم إلى الشيشان.