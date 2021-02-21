خبير يحدد موعد ظهور المدن على كوكب المريخ

قال رئيس "جمعية المريخ" المهندس روبرت زوبرين، إن تواجد الناس على المريخ سيكون ممكنا بحلول نهاية العقد، وستظهر أول مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون بحلول عام 2100.

ووفقا للمختص، فإن خطط مؤسس "سبيس إكس"، إيلون ماسك، لبدء رحلات مأهولة إلى المريخ في السنوات الست المقبلة مشكوك فيها إلى حد ما.

وقال زوبرين: "بحلول عام 2026 أو 2028 ، سيكون قادرا على إرسال سفن ستارشيب مع شحنات أو مهام آلية إلى المريخ والبدء فقط في البناء الآلي للقاعدة".

ومن أجل إرسال الناس إلى الكوكب الأحمر بكميات كبيرة، هناك حاجة إلى إعداد مختص وشامل لمحطات توليد الطاقة، وأنظمة لتوليد الوقود من الأكسجين والمياه المريخية.

واعترف الاختصاصي أن المدينة البشرية لن تظهر إلا في عام 2070 وأن حوالي ألف شخص سيتمكنون من زيارتها، والذين سيهيئون فرصا صناعية، بحسب ما نقل موقع tvzvezda.

وأضاف زوبرين "كلما زاد عدد الأشخاص الذين يسافرون إلى المريخ ويولدون على سطح المريخ، زادت سرعة توسعنا، وأصبحنا مدينة بحلول عام 2070، أو أكثر من مليون مدينة، أو حتى أكثر بحلول عام 2100".

هذا وهبط مسبار المريخ التابع لناسا بنجاح على الكوكب الأحمر في 18 فبراير، وتم إرسال الجهاز لدراسة جيولوجيا الكوكب وإجراء التجارب.