روسيا والإمارات تطوران طائرة مدنية أسرع من الصوت

بدأت روسيا والإمارات العربية المتحدة بتطوير طائرة الركاب أسرع من الصوت، ويمكن تشكيل مظهر الطائرة بحلول نهاية عام 2021 أو أوائل عام 2022، بحسب ما صرح رئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية دينيس مانتوروف.

وردا على سؤال حول كيف تخطيط الإمارات للمشاركة في إنشاء طائرة أسرع من الصوت، قال مانتوروف: "تمامًا كما وقعنا على "VRT-500" و"VRT-300"، سيكون مشروعًا مشتركًا".

وعندما سئل الوزير عن الإطار الزمني المخطط له لتشكيل المظهر الأولي للطائرة، قال: "في الوقت الحالي، نحن متفائلون حتى نهاية عام 2021، ولكن ربما بداية عام 2022. المعايير الرئيسية في فهمي هي سرعة 1.5-1Mach 8. بالنظر إلى أنه عند سرعة Mach 1.8، يمكنك الطيران لمدة 4 ساعات على الأقل. أما بالنسبة للإصدار، فنحن نتحدث عن طائرة VIP سعة 30 راكبا ".

في كانون الثاني/ يناير 2018، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صنع نسخة مدنية من طائرة أسرع من الصوت اعتمادا على حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو -160". وأعلنت شركة United Aircraft Corporation (UAC) بعد ذلك أنها كانت تعمل على طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت، حيث يمكن تطبيق التطورات والتقنيات المستخدمة في طراز Tu-160.