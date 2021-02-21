روستيخ تكشف لأول مرة نظام الدفاع الجوي الصاروخي المحدث "بانتسير"

ووفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه : "لأول مرة، تم عرض نظام الدفاع الصاروخي بانتسير - إس1إم المحدثة التي أثبتت كفائتها في سوريا".

وبحسب البيان تم تعديل نظام الدفاع الجوي الصاروخي بناءً على نتائج الاستخدام القتالي ضد الإرهابيين في سوريا.

ووأوضح البيان أن المطورين أضافوا للنظام الدفاع الجوي الصاروخي المدفعي رادارا جديدا يوفر نطاقا أكبر للكشف عن الأهداف الديناميكية الهوائية تصل حتى 75 كيلومترًا، كما تم زيادة مدى التدمير إلى 40 كيلومترًا.

وأكد البيان: "أبدى عدد من العملاء الأجانب اهتمامًا ببانتسير - إس1إم، ومن المتوقع أن يزداد الاهتمام بها بعد المعرض".

ومن جانبه أشار رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف، أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أسواق مهمة حيث تقوم روسيا بتزويدها بالمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي وأنواع أخرى من الآليات العسكرية.

واختتم البيان: "أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الصاروخي المدفعي تستخدم لحماية قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، وقد نجحت بشكل متكرر في صد هجمات الطائرات المسيرة".