روسيا تخطط لشراء طائرات بدون طيار للتنقيب الجيولوجي

أعلن المدير العام لشركة "روس جيولوجيا"، سيرغي غوركوف، عن وجود خطط لشراء طائرات بدون طيار بهدف الاستكشاف الجيولوجي.

وقال غوركوف خلال معرض الصناعة الحربية "آيديكس" 2021: "نحن ندرس إمكانية شراء عدة أنواع من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركاتنا الروسية".

وأضاف المدير: "يمكننا التحدث عن شراء عشرات الأجهزة من أنواع مختلفة".

وعرضت روسيا في عاصمة دولة الإمارات العربية أكثر من 400 من منتجاتها العسكرية. وأعلنت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت" أنها تركز على تقديم ما يساعد على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة وصد الهجمات الجوية الإرهابية.

وتقام فعاليات معرض ومؤتمر "آيديكس" مرة كل عامين، وقد شهد نمواً وصل إلى 271 في المئة، مقارنة بالدورة الأولى.