بوتين يجتمع بالرئيس البيلاروسي في سوتشي

يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الاثنين، في مدينة سوتشي، ومن المقرر مناقشة قضايا العلاقات الثنائية والتكامل في إطار دولة الاتحاد.

موسكو- سبوتنيك. كما سيتبادل القائدان وجهات النظر حول القضايا الدولية، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات القادمة، بما في ذلك في مجال الأمن العسكري.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين سيبحثان خلال اللقاء، القضايا الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف.

وأضاف البيان: "من المقرر التركيز على ملف المشاريع المشتركة الكبيرة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والثقافية والقضايا الإنسانية ، فضلا عن تعزيز عمليات التكامل داخل دولة الاتحاد".

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، الخميس الماضي، للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال لقاء الزعيمين: "فعلا هناك اجتماع الأسبوع المقبل، في 22 فبراير/شباط، سيجتمع الرئيسان".

وأضاف بيسكوف: "يمكننا أن نتوقع مباحثات مطولة وجدول الأعمال التالي؛ العلاقات الثنائية، ولدى (لوكاشينكو) بالتأكيد أمور يرغب بإبلاغها للرئيس الروسي، فيما يخص لقاء جمعية عموم بيلاروس".