يريفان لا تستبعد بدء إنتاج مشترك للأسلحة مع روسيا في أرمينيا

لم يستبعد وزير الدفاع الأرميني، فاغارشاك هاروتيونيان، إمكانية إقامة إنتاج مشترك للأسلحة مع روسيا في أرمينيا.

وأكد أروتونيان، اليوم الإثنين، أن بلاده ترغب في توسعة القاعدة العسكرية الروسية في مدينة غيموري شرقي أرمينيا.

وقال أروتونيان في تصريحات لسبوتنيك: "توسيع وتقوية القاعدة العسكرية الروسية على الأراضي الأرمينية على جدول الأعمال. والجانب الأرميني مهتم دائما بذلك"، حيث يقود ذلك إلى "زيادة قدرات المجموعة المشتركة التي تعمل في منطقة القوقاز".

وتابع أيضًا أن وزارة الدفاع الروسية تضع في حسبانها التطورات الأخيرة بالمنطقة واتخذت القرارات الصحيحة فيما يخص توسعة قدرات القاعدة العسكرية، مضيفا أنه "لا حاجة لإنشاء قاعدة روسية ثانية في البلاد".

صرح مستشار رئيس جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها، لشؤون السياسة الخارجية ديفيد بابايان، في وقت سابق، بأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في الجمهورية كان سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار على أراضيها على المدى الطويل.