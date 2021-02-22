ماس: برلين تدعو لإيجاد وسيلة لمواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا رغم تدهور العلاقة

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، إن روسيا والاتحاد الأوروبي عليهما العمل من أجل إيجاد طريقة لاستمرار الحوار بين الجانبين، وذلك على الرغم من تدهور العلاقات ووصولها إلى مرحلة هي الأسوأ.

برلين - سبوتنيك. وقال ماس، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "علينا إيجاد طريقة لاستمرار الحوار مع روسيا. روسيا مهمة لنا من أجل تسوية الكثير من الصراعات الدولية".

وواصل حديثه بالقول إنه على الرغم من وصول العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى، إلا أنه يجب المحاولة من أجل استمرار الحوار بين الجانبين.

وأضاف ماس أنه ربما يدعم فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين روس بسبب قضية المدون المعارض أليكسي نافالني.

كما أكد وزير الخارجية الألماني أنه سيتم مناقشة قضية نافالني خلال اجتماعات الاتحاد الأوروبي، وكيفية التعامل من جانب موسكو مع الأزمة، مضيفًا "سنناقش اليوم ما إذا كان سيتم فرض عقوبات جديدة على روسيا، وخصوصا في ظل الحكم الصادر ضد نافالني وحقيقة أنه قيد التوقيف وسيتم سجنه".

وقررت محكمة ستراسبورغ في 16 شباط/فبراير الجاري، وفقًا للمادة 39 من قواعد المحكمة، دعوة الحكومة الروسية للإفراج عن أليكسي نافالني، الذي استبدلت محكمة موسكو في بداية شباط/فبراير الحكم الصادر ضده في قضية احتيال مع وقف التنفيذ بعقوبة حقيقية. ورد الكرملين بأن الطابع المنحاز لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يثير الكثير من التساؤلات.

وعاقبت محكمة روسية، نافالني بدفع غرامة قدرها 850 ألف روبل [نحو 11.4 ألف دولار]، في قضية التشهير بأحد المحاربين القدامي.

وجاء في قرار المحكمة أنه "بمجموع الجرائم [مع حساب الحكم في قضية إيف روشيه"] يعاقب أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، ودفع غرامة قدرها 850 ألف روبل [نحو 11.4 ألف دولار]".

ولم يعترف نافالني بأنه مذنب. وهو متهم بالتشهير (الجزء 2 من المادة 128.1 من القانون الجنائي الروسي) وسيواجه غرامة أو العمل القسري.