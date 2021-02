روسيا: قد نستكمل إجراءات الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة بحلول الصيف

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس الوفد الروسي بمحادثات فيينا حول الأمن العسكري ومراقبة التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الاثنين، بحسب صفحة الوفد على فيسبوك، "تتم مواصلة تنفيذ الإجراءات الداخلية لانسحاب الاتحاد الروسي من المعاهدة، ونتوقع الانتهاء من ذلك بحلول الصيف، وإن لم تبلغنا الولايات المتحدة باعتزامها العودة للمعاهدة قبل ذلك الموعد، سوف تخطر روسيا هنغاريا وكندا، بصفتهما دولتي الإيداع للمعاهدة، بانسحابها منها".

وبين غارفليوف أن موسكو "لن تنتظر لأجل غير مسمى" لتقرر الولايات المتحدة إذا ما كانت مستعدة للعودة للمعاهدة"، محذرا من أن الوقت لا يكفي للتفكير.