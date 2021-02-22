روسيا: قد نستكمل إجراءات الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة بحلول الصيف

قالت روسيا إنها قد تستكمل الإجراءات الداخلية للانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة بحلول الصيف ما لم تعدل الولايات المتحدة عن قرارها بالانسحاب من المعاهدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس الوفد الروسي بمحادثات فيينا حول الأمن العسكري ومراقبة التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الاثنين، بحسب صفحة الوفد على فيسبوك، "تتم مواصلة تنفيذ الإجراءات الداخلية لانسحاب الاتحاد الروسي من المعاهدة، ونتوقع الانتهاء من ذلك بحلول الصيف، وإن لم تبلغنا الولايات المتحدة باعتزامها العودة للمعاهدة قبل ذلك الموعد، سوف تخطر روسيا هنغاريا وكندا، بصفتهما دولتي الإيداع للمعاهدة، بانسحابها منها".

وبين غارفليوف أن موسكو "لن تنتظر لأجل غير مسمى" لتقرر الولايات المتحدة إذا ما كانت مستعدة للعودة للمعاهدة"، محذرا من أن الوقت لا يكفي للتفكير.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إطلاق إجراءات الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة"، مشيرة إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، "اختل توازن مصالح الدول المشاركة الذي تم التوصل إليه عند إبرام المعاهدة"، ولم يدعم شركاء موسكو في المعاهدة المقترحات الروسية للحفاظ على قابليتها للتطبيق في الظروف الجديدة.

والجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي (فنلندا)، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات، المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول، التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو/أيار عام 2001.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من المعاهدة، متذرعا بـ "تكرار الانتهاكات الروسية، واستخدام المعاهدة أداة للضغط العسكري"، فيما نفت روسيا مرارا مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة.